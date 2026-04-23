В Химках волонтеры закрасили рекламу наркотиков на фасадах

Акцию по ликвидации незаконной рекламы наркотиков провели 23 апреля в городском округе Химки участники движения «Волонтеры Подмосковья». За день они очистили фасады домов на центральных улицах в Старых и Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели субботников. Активисты закрасили противоправные надписи на фасадах жилых домов на улицах Кирова и Московская в Старых Химках, а также на улице Молодежной в Новых Химках.

«Мы периодически проводим такие рейды: готовимся, сами во время пеших прогулок ищем эти шаблонные граффити, фиксируем адреса, а потом организованно проводим мероприятия по закрашиванию незаконной рекламы», — поделилась активистка движения Дарья Кузьмина.

Волонтеры разделились на две группы и использовали специальную краску в баллончиках, которая перекрывает надписи без ущерба для внешнего вида фасадов. К акции присоединился заместитель директора ООО «Жилищник городского округа Химки» Алексей Ветошко. Он передал участникам баллончики с краской и вместе с ними вышел в рейд в Старых Химках.

По итогам работы все обнаруженные незаконные надписи были закрашены. Волонтеры планируют продолжить рейды на других улицах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.