Предприниматели Химок прошли сессию по увеличению продаж

Стратегическая сессия «Реальный бизнес. Задачи и решения» прошла 22 апреля в Химках. Участники обсудили, как повысить конверсию коммерческих предложений в заказы и использовать меры поддержки МСП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сессию организовала рекламная гильдия Химок при поддержке МКУ «Малый бизнес Химки». Центральной темой встречи стала «Перезагрузка продаж: повышаем конверсию из коммерческих предложений в заказы». Предпринимателям объяснили, как сделать коммерческое предложение не формальным документом, а рабочим инструментом, который помогает заключать контракты и увеличивать число заказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.