Жительница США после комы забыла родной португальский язык
Жительница США Ваня Валтриани рассказала, что после комы из-за геморрагического инсульта утратила способность говорить по-португальски, сообщает «Царьград».
Ваня Валтриани перенесла геморрагический инсульт в 2014 году. Во время семейного праздника она почувствовала резкую головную боль, потеряла сознание и впала в кому после госпитализации.
Женщина рассказала The Sun, что в коме увидела покойного отца.
«Он появился молодым, окруженный прекрасным светом, его лицо было полно любви и спокойствия», — описала Валтриани.
Позже, по ее словам, она встретила ангела, который заверил ее, что все будет хорошо. После пробуждения Валтриани забыла родной португальский язык и начала учить его заново.
Американка заявила, что пережитое изменило ее отношение к неудачам. Она также начала регулярно заниматься в спортзале и следить за питанием.
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