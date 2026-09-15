Жительница США после комы забыла родной португальский язык

Ваня Валтриани перенесла геморрагический инсульт в 2014 году. Во время семейного праздника она почувствовала резкую головную боль, потеряла сознание и впала в кому после госпитализации.

Женщина рассказала The Sun, что в коме увидела покойного отца.

«Он появился молодым, окруженный прекрасным светом, его лицо было полно любви и спокойствия», — описала Валтриани.

Позже, по ее словам, она встретила ангела, который заверил ее, что все будет хорошо. После пробуждения Валтриани забыла родной португальский язык и начала учить его заново.

Американка заявила, что пережитое изменило ее отношение к неудачам. Она также начала регулярно заниматься в спортзале и следить за питанием.

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