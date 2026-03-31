Жительница Подольска, обратившаяся на «Прямую линию», получила разъяснение о льготном протезировании зубов

Одно из обращений на «Прямую линию» к Президенту РФ из Подольска касалось бесплатного протезирования зубов. Оно поступило от 45-летней жительницы городского округа. Женщине объяснили, кто может получить такую меру социальной поддержки, а также подробно рассказали о порядке действий.

В первую очередь необходимо записаться на прием к врачу-стоматологу. Специалист определит состояние полости рта, объем необходимого лечения и наличие показаний к проведению зубопротезирования.

После этого следует обратиться в регистратуру медицинского учреждения за информацией о порядке оформления услуги и перечне необходимых документов. Также там разъяснят пациенту, относится ли он к льготной категории.

На территории Московской области предусмотрены меры социальной поддержки для различных категорий населения, включая ветеранов, пенсионеров, участников СВО и других граждан. Самостоятельно этот список можно найти в Постановлении Правительства Московской области от 02.10.2012 № 1255/37.

Если пациент может рассчитывать на льготное протезирование, ему нужно собрать документы и подать заявление. Сделать это можно и с помощью специалистов в МФЦ. В случае положительного решения с человеком свяжутся сотрудники стоматологии и назначат время приема.

Дополнительную информацию можно получить в территориальном отделе социальной защиты населения или в регистратуре стоматологической поликлиники Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.