Жительница Подмосковья родила вторую двойню в Видном

В Видновском перинатальном центре 31-летняя жительница Подмосковья родила вторую двойню — двух мальчиков весом 3,3 и 3,58 кг. Пять лет назад в этом же учреждении у нее появились на свет девочки-двойняшки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пять лет назад пациентка рожала в нашем учреждении девочек-двойняшек. И вот — еще одна пара любимых детей. Беременность наступила в естественном цикле, роды прошли естественным путем. Мальчики доношенные, вместе с мамой уже выписаны домой», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Новорожденных назвали Дмитрий и Максим. Теперь в семье равное количество мальчиков и девочек.

«Все прошло хорошо. Благодарю всех врачей и акушерок за поддержку и заботу. Радуюсь, что с малышами все в порядке и теперь в нашей семье стало на двоих пока еще маленьких мужчин больше», — отметила мама новорожденных.

С начала 2026 года в Видновском перинатальном центре родились 25 двоен. Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе реализуется нацпроект «Семья».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.