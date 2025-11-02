Жительница Подмосковья попала в реанимацию после удаления зуба мудрости

Удалять зуб девушка пошла в марте в частную клинику. Это был плановый прием, но сложное удаление, так как зуб вырос под наклоном. На следующий день у пациентки опухла шея и поднялась температура. Она сказала, что удалявший зуб врач ее успокоил и посоветовал и дальше пить антибиотики.

За 6 дней ситуация не изменилась, тогда девушка обратилась к ЛОРу. Доктор выявил у пациентки паратонзиллярный абсцесс, который срочно нужно было вскрывать. Хирург скальпелем вскрыл ей миндалину под местной анестезией. Сразу этого стало понятно, что у нее серьезное воспаление — флегмона нескольких зон в челюстно-лицевой области и в глубоких отделах шеи. Это острое разлитое гнойное воспаление без четких границ, оно может привести к тяжелым осложнениям — сепсису и асфиксии.

Через пару часов пациентку уже оперировал челюстно-лицевой хирург. У нее вскрыли гнойник, удалили некротизированные ткани, также ей промыли полость и установили дренаж для постоянного оттока гноя и предотвращения повторного скопления жидкости.

Девушка рассказала, что чувствительность челюсти у нее все еще до конца не восстановилась, с правой стороны есть боль в корне языка, а рубец формируется и доставляет дискомфорт.

До суда дело не довели — пациентка и частная клиника подписали мирное соглашение. Девушке возместили все расходы и выплатили компенсацию на реабилитацию. Остаток суммы он хочет потратить на пластическую операцию.

