Жительница Ленинского округа родила в том же учреждении, где появилась на свет сама

В Видновском перинатальном центре рассказали о рождении четвертого ребенка у пациентки, которая сама когда-то была «выпускницей» этого медучреждения, а затем возвращалась к специалистам ВПЦ с каждой своей беременностью. На этот раз у многодетной мамы появился долгожданный сын. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«39-летняя роженица — ровесница нашего учреждения родовспоможения. Оно открылось в 1986 году сначала как роддом, затем получило статус перинатального центра. В 2026 году мы отметим 40-летие. Больше 135 тысяч малышей появились за это время при участии наших специалистов», — рассказали в Видновском перинатальном центре.

20 лет назад юная пациентка пришла в Видновский роддом за своей первой дочкой, спустя несколько лет родила вторую и третью, а в 2025 году в семье появился мальчик Лев. Его вес при рождении составил 3 килограмма 500 граммов, рост — 53 сантиметра.

«Отмечу, что многое изменилось за это время, когда я впервые стала мамой. Условия пребывания в родовом боксе стали более комфортные, реабилитация проходит легче. Рекомендую всем выбирать наш Видновский перинатальный центр. Здесь можно положиться на врачей. Все акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи очень добрые и отзывчивые. Медсестры и акушерки — терпеливые и внимательные», — подчеркнула многодетная мама из города Видное.

5 августа при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева был заложен первый камень в основание нового корпуса на 200 коек, который должен открыться в 2027 году и почти вдвое увеличить мощность ВПЦ. Работы проводятся по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.