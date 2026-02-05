Жительница Колорадо рассказала о клинической смерти после родов

Жительница штата Колорадо Ханна Меркадо в 2021 году пережила клиническую смерть после родов и рассказала о своем околосмертном опыте, сообщает «Царьград» .

В 2021 году 32-летняя Ханна Меркадо из Колорадо родила второго ребенка. Сразу после родов у нее начались сильные спазмы и обильное кровотечение. Врачи обнаружили, что в матке осталась часть плаценты, и провели экстренную операцию, однако состояние женщины не улучшилось.

По словам Меркадо, во время операции она почувствовала мучительную жажду и начала паниковать, вспоминая, что это может быть признаком сильной кровопотери. Женщина рассказала, что в какой-то момент ощутила, как ее «душа покидает тело», а затем увидела ослепительный белый свет.

«Можно долго смотреть на солнце, но даже оно никогда не будет настолько ярким», — отметила Меркадо.

Она также призналась, что испытала чувство полного покоя, но вскоре почувствовала, как ее «выбросили» обратно.

Врачи зафиксировали у Меркадо клиническую смерть и провели два переливания крови. После этого женщина пришла в себя. По ее словам, пережитый опыт помог ей перестать бояться смерти и укрепил веру в Бога.

