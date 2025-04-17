Жительница Германии приехала на лечение в Нижний Новгород

Главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал, что врач из Германии разочаровалась в системе здравоохранения страны и приняла решение приехать в Россию, а именно в Нижний Новгород, для того, чтобы пройти курс лечения, сообщает pravda-nn.ru .

Доктор немецкого происхождения, имеющая русские корни, предпочла лечиться в России, объяснив это наличием серьезных недостатков в системе здравоохранения у себя на родине. Причиной поездки в Нижний Новгород стала травма колена, которую, как она утверждает, в Германии планировали лечить только консервативными способами, не дающими полного восстановления.

По словам женщины, в последнее время немецкая медицина переживает ощутимые трудности: государственное финансирование закупки лекарств резко уменьшилось, а из восточных регионов Германии, ранее входивших в ГДР, наблюдается значительный отток медицинских специалистов.

После малоубедительных рекомендаций немецких врачей-травматологов, которые предложили только «почистить» сустав, пациентка решила обратиться за помощью к нижегородскому врачу Алексею Крупко. Она связалась с ним в Сети.

«Мы в таких случаях вводим в полость сустава гидроколлоидный гель, это важно для последующего восстановления хрящевой поверхности. К моему удивлению, в Германии такое теперь не делают», — отметил доктор.

Операция прошла успешно. Поврежденный хрящ был зачищен, а на сустав нанесен современный препарат JointRep. Сейчас пациентка проходит реабилитацию и выражает признательность нижегородским медикам за возможность вернуться к полноценной жизни.