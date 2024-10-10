Жительница Домодедова стала донором костного мозга

9 октября во всем мире отмечается День почты. На сегодняшний день почта предлагает не только услуги по отправке писем и посылок, но и уникальные программы, которые помогают спасать жизни.

Одна из таких программ позволила Анне Проскуриной из Домодедова стать донором костного мозга и спасти жизнь другому человеку.

Почта оказывает населению услуги по пересылке наборов для взятия биоматериала и документов для лабораторий.

Анна давно поддерживает благотворительные фонды. Однако о возможности стать донором костного мозга узнала совсем недавно. Процедура донорства костного мозга не отличалась от сдачи крови, только длилась чуть дольше.

Благодаря таким программам, как эта, каждый из нас может стать героем и спасти жизнь другого человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.