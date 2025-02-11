Жителю Челябинска пересадили сердце после трех инсультов в 25 лет

25-летний Радель Ярмухаметов из Аргаяшского района Челябинской области к 25 годам перенес три инсульта. Из-за редкого заболевания ему понадобилась пересадка сердца, сообщает 74.ru .

Парень страдал от дилатационной кардиомиопатии. При таком заболевании сердце растягивается до больших размеров, а в камерах формируются тромбы.

До недавнего времени Ярмухаметов даже не знал о своем недуге. Однако его часто стала мучить одышка, а затем парень перенес три инсульта. Без трансплантации он бы не выжил.

Хирурги Челябинской областной клинической больницы провели парню пересадку сердца. Чтобы дожить до операции, пациент бросил курить и соблюдал все рекомендации врачей.

В ходе хирургического вмешательства организм молодого человека подключили к аппарату искусственного кровообращения, а затем врачи успешно пересадили сердце. Сейчас парня ждет специальная терапия и реабилитация.

Ранее в Долгопрудном врачи спасли спинной мозг пациентки от разрушения. Женщину беспокоили слабость в ногах и боли в верхней части спины.