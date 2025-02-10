В Долгопрудном врачи спасли спинной мозг пациентки от разрушения

Сложнейшую операцию по спасению жизни вновь провели наши врачи. «Сточили алмазный бур», — так потом скажут о ней долгопрудненские нейрохирурги, которые помогли жительнице Подмосковья с огромной кальцинированной грыжей позвоночника, проросшей в спинной мозг.

Как сообщила пресс-служба Долгопрудненской больницы, 64-летнюю жительницу Подмосковья, поступившую в плановом порядке на оперативное лечение, беспокоили слабость в ногах и боли в верхней части спины. При обследовании у пациентки была обнаружена огромная межпозвонковая грыжа — остеофит, проросший в спинномозговой канал и заместивший собой практически все нервные проводники в месте прорастания и сдавив сохранившиеся. Из-за длительного сдавления спинной мозг уменьшился в объеме, погибла часть нервных проводников.

При подготовке к операции у врачей возникла гипотеза о том, что грыжа кальцинирована, очень твердая, она была плотнее, чем собственные кости пациентки.

На операции, которую выполнили заведующий отделением нейрохирургии Павел Савинков и нейрохирург Станислав Киселев, была удалена часть дуги позвонка и алмазным буром в течении нескольких часов тщательно выпилена кальцинированная грыжа, оказавшаяся крепче фарфора! Один из алмазных буров был во время операции доведен до практически полного износа!

Уже на следующие сутки после операции пациентка встала на ноги, у нее пропали боли в спине, и появилась сила в ногах. Контрольные исследования подтвердили, что сохранившиеся нервные проводники расправились внутри позвоночного столба.

Пациентка на днях была выписана из стационара, покинув больницу в добром здравии и на своих ногах. Спинной мозг пациентки от дальнейшего разрушения был спасен.

Мы желаем скорейшего выздоровления всем пациентам Долгопрудненской больницы! А нашим медработникам вновь говорим: вы — лучшие!

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.