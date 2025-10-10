Жителям Подмосковья рассказали, зачем надо проходить диспансеризацию
Фото - © Adobe Stock
На портале госуслуг Московской области перечислили причины, почему важно проходить диспансеризацию. На первом этапе обследование помогает определить, здоров ли человек или же есть какие-либо риски для его состояния, подозрения на скрытые недуги.
В рамках скрининга врачи ищут у пациентов признаки хронических неинфекционных заболеваний. Проверяются факторы риска их появления.
Также во время скрининга проверяют, не употреблял ли человек наркотические, психотропные вещества без назначения доктора. Определяются медпоказания к выполнению допобследований и осмотров докторами-специалистами, чтобы уточнить диагноз или состояние на следующем этапе диспансеризации.
Обследование во время диспансеризации проводят бесплатно. Это делается в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
Диспансеризацию надо проходить раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. После этого ее нужно проходить каждый год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.
