Жителям Подмосковья рассказали, зачем надо проходить диспансеризацию

На портале госуслуг Московской области перечислили причины, почему важно проходить диспансеризацию. На первом этапе обследование помогает определить, здоров ли человек или же есть какие-либо риски для его состояния, подозрения на скрытые недуги.

В рамках скрининга врачи ищут у пациентов признаки хронических неинфекционных заболеваний. Проверяются факторы риска их появления.

Также во время скрининга проверяют, не употреблял ли человек наркотические, психотропные вещества без назначения доктора. Определяются медпоказания к выполнению допобследований и осмотров докторами-специалистами, чтобы уточнить диагноз или состояние на следующем этапе диспансеризации.

Обследование во время диспансеризации проводят бесплатно. Это делается в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Диспансеризацию надо проходить раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. После этого ее нужно проходить каждый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

