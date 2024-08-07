сегодня в 19:13

Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при термических ожогах

Чтобы правильно оказать помощь человеку с термическим ожогом, нужно соблюдать правила. О них напомнили жителям Московской области.

При ожогах прежде всего необходимо убедиться, что оказывающему помощь ничто не угрожает. Затем нужно остановить (или сбить с ног) пострадавшего.

После этого следует:

потушить горящую одежду любым способом (накрыть человека покрывалом);

вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;

обеспечить доставку пострадавшего в ожоговое отделение больницы;

вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения;

провести орошение места ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты (охлаждение, дезинфекция, обезболивание), затем холодной водой 15-30 минут;

наложите на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки;

дать обильное теплое подсоленное питье (минеральную воду).

При этом запрещается:

вскрывать пузыри, прилипшую одежду обрезать вокруг ожоговой раны;

удалять из раны посторонние предметы и прилипшую одежду.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.