Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при термических ожогах
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Чтобы правильно оказать помощь человеку с термическим ожогом, нужно соблюдать правила. О них напомнили жителям Московской области.
При ожогах прежде всего необходимо убедиться, что оказывающему помощь ничто не угрожает. Затем нужно остановить (или сбить с ног) пострадавшего.
После этого следует:
- потушить горящую одежду любым способом (накрыть человека покрывалом);
- вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;
- обеспечить доставку пострадавшего в ожоговое отделение больницы;
- вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения;
- провести орошение места ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты (охлаждение, дезинфекция, обезболивание), затем холодной водой 15-30 минут;
- наложите на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки;
- дать обильное теплое подсоленное питье (минеральную воду).
При этом запрещается:
- вскрывать пузыри, прилипшую одежду обрезать вокруг ожоговой раны;
- удалять из раны посторонние предметы и прилипшую одежду.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.