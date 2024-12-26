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Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в праздники

В Московской области утвердили график работы государственных медицинских организаций на период с 28 декабря по 8 января. Амбулаторно-поликлинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать все дни, кроме 29 и 31 декабря и 1, 5 и 7 января. Режим работы медорганизаций 28 декабря с 8:00 до 20:00, а 30 декабря и 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинская помощь может потребоваться вне зависимости от праздников и выходных дней. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжать работать в круглосуточном режиме», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Отделения неотложной медицинской помощи поликлиник обслуживают вызовы врача на дом с 28 декабря по 8 января с 8:00 до 21:00.

В стоматологических поликлиниках будет вестись прием пациентов все дни, кроме 29 и 31 декабря и 1,5 и 7 января.

График работы 28 декабря — с 8:00 до 20:00, а 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января — с 9:00 до 15:00.

Записаться на прием к медицинскому специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122, а также самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике.

При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по тел. 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.