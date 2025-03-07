Жителям Подмосковья напомнили о профилактике клещевого энцефалита
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Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о профилактике клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.
Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
Вакцинация против клещевого энцефалита рекомендуется:
- жителям эндемичных районов (где заболевание распространено);
- тем, кто планирует поездки в эндемичные районы;
- людям, чья работа связана с риском контакта с клещами (лесозаготовка, сельское хозяйство, работа в лесу и т. д.);
- специалистам, работающим с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.
Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками — 1 месяц. Через год после этого проводится ревакцинация, последующие ревакцинации — каждые 3 года.
Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс (две прививки) необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
С перечнем территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.
Неспецифическая профилактика состоит из акарицидных обработок и применения индивидуальной защиты:
- использование репеллентных и инсектоакарицидных средств,
- защитной одежды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.
«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.