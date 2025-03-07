Жителям Подмосковья напомнили о профилактике клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о профилактике клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

Вакцинация против клещевого энцефалита рекомендуется:

жителям эндемичных районов (где заболевание распространено);

тем, кто планирует поездки в эндемичные районы;

людям, чья работа связана с риском контакта с клещами (лесозаготовка, сельское хозяйство, работа в лесу и т. д.);

специалистам, работающим с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками — 1 месяц. Через год после этого проводится ревакцинация, последующие ревакцинации — каждые 3 года.

Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс (две прививки) необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

С перечнем территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

Неспецифическая профилактика состоит из акарицидных обработок и применения индивидуальной защиты:

использование репеллентных и инсектоакарицидных средств,

защитной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.