Жителям Подмосковья дали советы, как избежать «инсульта молодых»

Инсульт «помолодел». Все чаще он поражает людей не только пожилого возраста, а и 30-40 лет. Это заболевание снижает качество жизни, инвалидизирует и может привести к смерти. Жителям Подмосковья рассказали о том, как избежать инсульта в молодом возрасте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Среди причин, почему инсульт помолодел, ученые называют несколько факторов. Это стрессы, гипертоническая болезнь, которая стала проявляться у более молодых людей, а также употребление алкоголя. Выпивая, они не думают о том, что даже в их возрасте любовь к спиртному может иметь такое последствие, как инсульт. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведет к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими спиртное.

Гражданам напомнили основные правила, как избежать инсульта: держать под контролем показатели артериального давления и уровень сахара в крови, правильно питаться, отказаться от алкоголя и курения, поддерживать физическую активность, избегать стрессов. Если у человека уже диагностированы атеросклероз или гипертоническая болезнь, то ему необходимы прием назначенных врачом препаратов и обязательная регулярная диспансеризация.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.