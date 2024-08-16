Жителям Наро-Фоминска рассказали, где лечиться после обрушения стены в больнице

Жителям рассказали, куда обращаться в связи с обрушением стены в хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы. В медучреждении делают все возможное, чтобы решить проблему в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница».

После инцидента травмпункт перевели в терапевтический корпус. Он продолжает работу круглосуточно. Также в терапевтическом корпусе продолжают прием пациентов кардиологического профиля, а на базе подразделения в рабочем поселке Селятино принимают пациентов хирургического, урологического и травматологического профиля.

В инфекционный корпус перевели детское соматическое отделение. Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники работают штатно. По всем вопросам можно обращаться по телефону +7(915)176-01-08.

В ночь на 16 августа пациенты Наро-Фоминской больницы проснулись от звуков обрушения конструкция здания. Некоторые люди подумали, что на них падает потолок. Оказалось, что трещина появилась в стене хирургического корпуса. Пациентов перевели из аварийного здания.