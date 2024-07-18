Жителям Ленинского округа напомнили, как попасть на прием к врачу

Алгоритм записи к специалистам в различных ситуациях жителям Ленинского округа напомнил заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

По его словам, записаться к врачу можно несколькими способами, например через портал государственных услуг zdrav.mosreg.ru, по единому бесплатному телефонному номеру 122, а также через чат-бот в приложении Telegram.

«При отсутствии свободных талонов пациент может встать в лист ожидания на портале госуслуг Московской области или по номеру 122. В Ленинском округе листы ожидания ежедневно обрабатываются сотрудниками медицинских организаций, которые созваниваются с гражданином для информирования о наличии свободных талонов и записывают пациента на прием в удобное для него время», — приводятся в сообщении слова Тимура Асанова.

В случае внезапного заболевания, когда у человека нет времени на предварительную запись, необходимо обратиться к медицинскому регистратору в любом медучреждении Ленинского округа, описать жалобы, и сотрудник примет решение о соответствующей маршрутизации пациента.

«Если вы записались на прием, но не смогли прийти — необходимо отменить запись. В случае трех неявок без отмены самозаписи программа автоматически ее блокирует, и в последующем вы больше не сможете записаться», — уточняет заместитель главного врача.

Он также отметил, что самостоятельная запись возможна не ко всем докторам. К ряду узкопрофильных специалистов можно обратиться только по системе врач-врач, то есть к ним вас может направить только участковый терапевт, педиатр или врач общей практики после первичного осмотра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.