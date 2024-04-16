Жителям Котельников рассказали, где бесплатно сделать прививку от клещевого энцефалита

Сезон активности клещей уже начался, начались и обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей в медицинские учреждения Подмосковья. Вакцинацию от клещевого энцефалита жители городского округа Котельники могут сделать в городской поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Своевременная вакцинация способна предупредить заболевание. Для плановой вакцинации первичного курса необходимо провести две внутримышечные инъекции в размере 1 дозы с интервалом от 1 до 7 месяцев.

«Есть противопоказания к вакцинации. Это острые инфекционные заболевания, беременность и период грудного вскармливания, аллергические реакции на любые другие вакцины, хронические заболевания в стадии обострения, а также детский возраст до одного года», — рассказал врач-эпидемиолог Котельниковской городской поликлиники Станислав Магдебура.

Записаться на вакцинацию против клещевого энцефалита можно после осмотра врача — терапевта. На прием к специалисту можно оформить запись на региональном портале госуслуг — Здравоохранение или через единую информационно-справочную службу 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.