Встреча по вопросам здравоохранения прошла 21 ноября в ступинском филиале клуба «Активное долголетие». Жители задали вопросы представителям Минздрава Подмосковья, медицинских учреждений и муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили запись к врачу, работу дневного стационара, в том числе в сельских населенных пунктах, обеспеченность медучреждений кадрами и оборудованием. Также речь шла о целевой подготовке медиков, финансировании учреждений, выездных приемах и консультациях.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Говорушкина пообещала зафиксировать и проработать вопросы, на которые не удастся ответить сразу. Она отметила, что во встрече участвовали представители центра медицинской инспекции, скорой помощи, стоматологии и других профильных учреждений. Одной из ключевых задач замминистра назвала внедрение системы менеджмента качества, чтобы помощь соответствовала стандартам и была удобна для населения.

Главный врач Ступинской клинической больницы Юрий Якушев рассказал о развитии выездных приемов. Команды из других медучреждений, в том числе кардиологи, неврологи и эндокринологи, консультируют пациентов во временных пунктах на местах.

«Чтобы выезд был эффективным, планируем не менее 15 пациентов на каждого доктора. Такой подход позволяет жителям получать квалифицированную помощь без поездок в крупные центры — и мы будем расширять эту практику», — рассказал Юрий Якушев.

По итогам диалога определили приоритеты дальнейшей работы и составили перечень предложений по повышению качества и доступности медицинской помощи в городском округе Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.