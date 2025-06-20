Жители Солнечногорска смогут проверить здоровье в парке в субботу

Общеобластная акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Солнечногорске в субботу, 21 июня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мобильный комплекс выездной бригады будет расположен на набережной озера Сенеж в городском парке с 10:00 до 13:00.

Каждый желающий сможет бесплатно проверить основные показатели здоровья, в том числе пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также получить консультацию специалистов. При необходимости пациентов направят в поликлинику для дальнейшего обследования.

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Результаты придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

«Профилактика и своевременное обследование очень важны. Они позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и облегчить лечение. Акция „Проверь своё здоровье в парке“ позволяет быстро и без посещения медучреждения понять, что происходит с вашим организмом», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, акцию по проверке здоровья проведут в 34 парках Подмосковья в выходные.

Акция проходит с 2022 года. В прошлом году профосмотры в парках прошли 11,3 тыс. человек, а за всё время ее проведения — более 27 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.