Жители Серпухова посетили отделение переливания крови

Николай Пушкин был в числе первых посетителей и поделился своими впечатлениями.

«Я решил вспомнить молодость, когда сдавал кровь в студенческие годы. И на фоне всех последних событий решил, что в такой день нужно пойти и сдать кровь, чтобы помочь тем, кто в ней крайне остро нуждается. Тем, кто тоже сдает кровь, хочу высказать слова благодарности — это огромная работа. А тем, кто только собирается принять участие в этом добром деле, хочу сказать, чтобы не боялись, приходили, здесь все расскажут, покажут, все очень просто», — сказал он.

Акция в День Донора проводится при поддержке партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Для сотрудников станции переливания крови этот день проходит так же, как и любой другой, когда осуществляется забор крови у доноров. Участникам акции активисты и волонтеры рассказывают о важности донорства, о правилах подготовки к сдаче крови, временных и постоянных противопоказаниях.

Каждый участник Дня донора проявил доброту и милосердие, ответственность и стремление помогать людям, ведь сданная кровь спасет множество жизней. Благодаря акции «Единой России» набирается необходимый запас донорской крови, часть которого будет направлена на нужды бойцов специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.