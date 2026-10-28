Жители сел Коломны смогут пройти флюорографию и маммографию рядом с домом

Передвижной диагностический комплекс Коломенской больницы в ноябре совершит три выезда в сельские населенные пункты округа. Жители смогут пройти обследования без поездки в городские поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Передвижной комплекс Коломенской больницы оснащен флюорографом и маммографом. Обследования помогают выявлять заболевания органов грудной клетки и молочных желез, в том числе злокачественные новообразования на ранней стадии.

«За один выезд комплекса в село пройти исследования могут порядка 30–40 человек, поэтому о желании выполнить флюорографию и маммографию обязательно сообщите своему врачу заранее», — сказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

11 ноября комплекс будет работать возле Песковской поликлиники по адресу: поселок Пески, ул. 1-я Школьная, д. 2.

18 ноября бригада приедет к Федосьинской амбулатории по адресу: село Федосьино, ул. Шоссейная, д. 1.

25 ноября диагностический прием пройдет на территории Непецинской поликлиники по адресу: село Непецино, д. 6б.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.