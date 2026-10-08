Жители Подмосковья закрыли более 300 тыс больничных онлайн через МАКС

Жители Московской области с начала года дистанционно закрыли более 300 тыс. больничных, записавшись к врачу через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут закрыть электронный листок нетрудоспособности без посещения поликлиники — во время телемедицинской консультации с врачом в чат-боте «Денис» в мессенджере МАКС.

«На онлайн-приеме врач уточнит самочувствие пациента и оценит состояние, после чего примет решение о закрытии листка нетрудоспособности. С начала года жители Московской области закрыли дистанционно уже более 300 тыс. больничных, записавшись на онлайн-прием через чат-бот Денис в мессенджере МАКС», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для получения услуги нужны прикрепление к поликлинике Минздрава Московской области и доступ к интернету. Записаться на онлайн-консультацию можно в несколько кликов через чат-бот «Денис» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot). После записи в чат поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема — напоминание.

Запись на телемедицинскую консультацию также доступна через приложение «Добродел:Телемедицина» и региональный портал госуслуг «Здоровье».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.