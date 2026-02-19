Жители Подмосковья закрыли более 14 тыс больничных через MAX

Жители Московской области могут дистанционно закрыть больничный лист с помощью телемедицинской консультации, в том числе через чат-бот Денис в мессенджере MAX. С начала работы сервиса таким способом оформили более 14 тыс листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе доступна услуга дистанционного закрытия больничного листа. Для этого необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник Подмосковья и записаться на онлайн-консультацию. Сделать это можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX.

«Возможность дистанционного закрытия больничного листа позволяет пациентам сэкономить время на походе в поликлинику. На телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, чтобы убедиться в отсутствии жалоб на самочувствие, и закрывает листок нетрудоспособности. В 14 тыс случаях пациенты выбрали мессенджер MAX для дистанционного закрытия больничного листа. Это удобно, поскольку запись можно оформить всего в несколько кликов, ссылка для подключения поступает сразу, а за два часа до консультации приходит напоминание», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье» по адресу, инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.