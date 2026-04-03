Жители Подмосковья закрыли более 130 тыс больничных онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили свыше 130 тыс закрытий больничных листов через телемедицинские консультации в мессенджере MAX. Услуга доступна пациентам, прикрепленным к поликлиникам региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники. Для этого необходимо записаться на телемедицинскую консультацию. Сделать это можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере MAX по ссылке https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Воспользоваться сервисом могут пациенты, прикрепленные к поликлинике Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.