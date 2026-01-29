Жители Подмосковья стали узнавать о состоянии родственников в больнице по телефону 122

Более 14,6 тыс. жителей Подмосковья воспользовались сервисом получения информации о состоянии родственников в больницах по номеру 122 за прошлый год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье действует сервис, позволяющий узнать состояние здоровья родственника, проходящего лечение в одной из больниц министерства здравоохранения Московской области, по телефону 122. За прошлый год услугой воспользовались более 14,6 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в 2024 году. С момента запуска сервиса в 2023 году его использовали свыше 27 тыс. человек.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что для получения информации не требуется лично посещать медучреждение. Достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник больницы и отвечает на вопросы.

Сервис доступен по пациентам старше 18 лет, если при госпитализации были указаны данные родственника. Проект реализован в 50 медицинских организациях, включая МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкодиспансер и госпиталь ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация предоставляется до 20:00 текущего дня, если позже — до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.