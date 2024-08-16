Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках 17 и 18 августа

7 и 18 августа в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«С начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.