Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках 17 и 18 августа
Фото - © Пресс-служба Минздрава МО
7 и 18 августа в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«С начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.