сегодня в 13:22

Жители Подмосковья смогут получить помощь в одной из передовых онкоклиник мира

Первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала, что жители Подмосковья, имеющие онкологические заболевания, могут бесплатно по полису получить медицинскую помощь в передовом учреждении мира — институе ядерной медицины в Химках, который входит в число мировых лидеров по лучевой терапии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Воспользоваться услугами центра можно в рамках программы государственных гарантий.

Онкологи первичного звена имеют возможность направлять пациентов на лечение в «Институт Ядерной Медицины»в Химках по программам ОМС. После этого пациенту необходимо предоставить в центр паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

На основании предоставленных документов, сотрудники центра предложат первичный осмотр у врача нужной специализации: онколога, онколога-радиолога и др.

Также по квоте врач имеет право назначить необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.

Институт ядерной медицины — особое подразделение АО «Медицина», расположенное в г. Химки МО. Это один из крупнейших центров в Восточной Европе, созданный для диагностики и лечения онкологических заболеваний с пропускной способностью более 200 000 посещений в год.

На данный момент в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, а также радиотерапии и брахитерапии.

Для пациентов, проходящих лечение, созданы комфортные условия, а также обеспечен высокий уровень радиационной безопасности. Специалисты института обладают большим опытом и знаниями современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.