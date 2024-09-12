Жители Подмосковья смогут отменить запись на прием к врачу через робота Светлану

В Московской области обработку входящих звонков по номеру 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она может помочь вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, а также отменить запись, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана — первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме, одновременно она может принимать 600 звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора.

Также записаться на прием к врачу можно по тел. 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.