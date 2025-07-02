Полис и права: эксперт рассказал, как законно меняться за рулем
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Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что чтобы законно допустить еще одного водителя за руль на дороге, необходимо соблюдать определенные условия, сообщает RT.
«Потребуется добавить его в страховой полис. Естественно, у него должно быть и водительское удостоверение», — сказал автомобильный эксперт.
Для управления купленного в кредит и застрахованного по КАСКО автомобилем водитель также должен быть вписан в КАСКО. Страховая компания сама проверит аварийность, стаж и наличие ограничений.
При этом, если человек получил права совсем недавно или несколько раз попадал в ДТП, стоимость полиса может вырасти многократно. В этом случае проще сделать открытую страховку на неограниченный круг лиц, допущенных к управлению автомобилем.
Ранее независимый автоэксперт Вадим Пилюгин напомнил, что перед длительной поездкой на машине в жару необходимо удостовериться в ее технических характеристиках.