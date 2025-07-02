Автоэксперт объяснил, на что в авто обратить внимание перед летним путешествием

Перед длительной поездкой на машине в жаркий сезон крайне важно удостовериться в ее технической исправности — в условиях высоких температур даже незначительные неполадки под нагрузкой могут привести к серьезным последствиям, рассказал независимый автоэксперт Вадим Пилюгин, сообщает «СтальМедиа» .

«В первую очередь, конечно, стоит убедиться, что машина технически исправна. Обязательно нужно проверить уровень охлаждающей жидкости, потому что в жару двигатель перегревается быстрее, особенно если едете с нагрузкой — с пассажирами, с вещами. То же касается масла — и моторного, и, если возможно, в коробке», — пояснил специалист.

Отдельно Пилюгин посоветовал проверить состояние шин: давление, степень износа — эти факторы особенно важны в теплое время года. На раскаленном асфальте покрышки могут вести себя непредсказуемо, особенно если они перекачаны или сильно изношены.

Пилюгин отметил, что не стоит забывать и о климатической системе. Если в салоне будут дети, кондиционер должен работать без перебоев.

«Это и комфорт, и вопрос безопасности — перегрев в салоне может плохо сказаться, особенно на детях. Плюс из базового: тормоза, свет, запаска, домкрат, аптечка, огнетушитель. Все должно быть на месте и в рабочем состоянии. Это не занимает много времени, но может реально сэкономить нервы в дороге», — подытожил эксперт.