Набиуллина: неспокойные периоды дают возможности для роста

В РФ будут неспокойные времена. Однако они могут дать возможность для развития, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, сообщает РИА Новости .

Вырастет производительность труда на фоне дорогой рабочей силы. На это получится опереться.

РФ при этом смогла привыкнуть к внешним вызовам.

Набиуллина допускает, что в некоторых отраслях может быть спад. Но только по этим показателям вывод о ситуации в экономике делать нельзя. Ее замедление было неизбежным после бурного роста на протяжении последних лет.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не считает, что жители страны будут забирать средства с депозитов, когда ключевая ставка станет уменьшаться. Дело в том, что в стране отсутствует отложенное потребление.