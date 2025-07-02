Набиуллина: неспокойные периоды дают возможности для роста
Фото - © cbr.ru
В РФ будут неспокойные времена. Однако они могут дать возможность для развития, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, сообщает РИА Новости.
Вырастет производительность труда на фоне дорогой рабочей силы. На это получится опереться.
РФ при этом смогла привыкнуть к внешним вызовам.
Набиуллина допускает, что в некоторых отраслях может быть спад. Но только по этим показателям вывод о ситуации в экономике делать нельзя. Ее замедление было неизбежным после бурного роста на протяжении последних лет.
Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не считает, что жители страны будут забирать средства с депозитов, когда ключевая ставка станет уменьшаться. Дело в том, что в стране отсутствует отложенное потребление.