Набиуллина не верит в резкий отток денег с депозитов из-за снижения ставки

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что россияне не начнут забирать средства с депозитов по мере снижения регулятором ключевой ставки, сообщает РБК .

«Нет никакого навеса депозитов. <…> Многие, наверное, путают это с пандемией — тогда в силу санитарных ограничений люди откладывали потребление, просто не могли потреблять в том объеме товары и услуги, которые были», — сказала Набиуллина на полях ПМЭФ-2025.

Она подчеркнула, что в настоящее время в стране нет отложенного потребления. Наращивать потребление, депозиты и сбережения россиянам помогал высокий темп роста доходов.

По словам главы ЦБ, регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции, чему способствует уменьшение инфляционных ожиданий. Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, что сохраняет привлекательность ставок.

Набиуллина добавила, что ставки будут уменьшаться, но при этом также будет снижаться и инфляция. Для людей важно, чтобы процентные ставки по депозитам оставались на прежнем уровне.

Ранее глава ЦБ РФ во время экономической сессии на ПМЭФ-2025 пошутила и предложила поговорить о музыке вместе ключевой ставки.