Набиуллина на ПМЭФ предложила поговорить о музыке вместо ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время экономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пошутила и предложила поговорить о музыке вместе ключевой ставки, сообщает РБК .

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который выступал модератором беседы, напомнил Набиуллиной, как она сравнила инфляцию с симфонией Людвига ван Бетховена.

«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», — улыбаясь, попросила глава Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что ИИ не сможет заменить представителей Центробанка в вопросе приятия решений по ключевой ставке, потому что это требует профессионального суждения. По ее словам, никакая модель не уловит некоторых моментов.