Набиуллина ответила, способен ли ИИ заменить ее

Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить представителей Центробанка в вопросе приятия решений по ключевой ставке, потому что это требует профессионального суждения, считает председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос от главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского, сообщает РИА Новости .

«Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно», — сказала Набиуллина, выступая на «Альфа-саммите».

Вместе с тем глава Банка России отметила, что регулятор использует ИИ в работе с жалобами от граждан и видит в нейросетях большой потенциал. Однако, по мнению Набиуллиной, искусственный интеллект пока слаб в макроэкономических анализах и прогнозировании.

Ранее председатель Центробанка заявила о задаче раскрыть потенциал российского рынка капитала. По ее словам, роль капитала в России растет.

