Набиуллина заявила о задаче раскрыть потенциал российского рынка капитала

сегодня в 16:06

Российский рынок капитала крепчает, перед ЦБ стоит задача продолжать раскрывать его потенциал, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает «Российская газета» .

Роль капитала в России растет. В том числе это связано со сложившимся историческим перекосом в сторону банковского финансирования.

По словам главы ЦБ, необходимо продолжать раскрывать потенциал рынка капитала. Это приведет только к плюсам.

Также Набуиллина отметила, что емкость российского финансового рынка можно увеличивать за счет институциональных инвесторов.

Ранее глава Банка России отметила, что потенциал экономики РФ продолжает расти. Это стало возможным за счет крупных инвестиций.