Набиуллина сказала, что потенциал экономики РФ продолжает расти

Потенциал российской экономики продолжает расти. Это стало возможным за счет крупных инвестиций, сделанных в предшествующие годы, сообщает ТАСС .

Однако на нынешнем этапе сложно прогнозировать, насколько увеличился потенциал экономики России. Если будет задействован дезинфляционный сценарий, то подорожание продуктов будет идти медленнее.

В таком случае денежно-кредитную политику начнут смягчать быстрее, чем в стандартном прогнозе.

Ранее Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «лекарством» для экономики РФ.