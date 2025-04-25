Набиуллина сказала, что потенциал экономики РФ продолжает расти
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Потенциал российской экономики продолжает расти. Это стало возможным за счет крупных инвестиций, сделанных в предшествующие годы, сообщает ТАСС.
Однако на нынешнем этапе сложно прогнозировать, насколько увеличился потенциал экономики России. Если будет задействован дезинфляционный сценарий, то подорожание продуктов будет идти медленнее.
В таком случае денежно-кредитную политику начнут смягчать быстрее, чем в стандартном прогнозе.
Ранее Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «лекарством» для экономики РФ.