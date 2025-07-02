В Подмосковье стартует проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025»

С 11 по 13 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стартует духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба организаторов.

Свое участие в торжественной церемонии открытия подтвердили глава Российского книжного союза и председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, праправнук писателя Алексей Достоевский и другие официальные лица.

В программе мероприятий: выездное заседание межфракционной рабочей группы Государственной думы РФ по реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством А. Ю. Кузнецовой, дискуссии на актуальные темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, литературный блок «Звезды читают Достоевского», тематические кинопоказы.

С каждым годом масштаб проекта растет. Так в 2025 году помимо традиционных локаций в Оптиной пустыни и с. Губино активности пройдут в г. Козельск. Значительно расширится сетка дискуссий, открытых лекций на актуальные темы традиционных ценностей.

В рамках экскурсионной программы проекта по Храмовому комплексу Оптиной пустыни, в Казанском Храме будет представлена семейная икона писателя — образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость», переданная для временной экспозиции в рамках проекта литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

С 29 июня по 8 июля 2025 года на набережной г. Козельска пройдет уникальное событие — пленэр, на котором мастера резчики из Республики Беларусь будут создавать 5 парковых скульптур персонажей романов Ф. М. Достоевского. Именно эти скульптуры станут украшением нового парка Достоевского с литературными скамейками, открывающими доступ через QR коды к электронной библиотеке произведений писателя в селе Губино. ​

С главной сцены перед зрителями выступят известные проповедники протоиерей Андрей Ткачев и протоиерей Артемий Владимиров, народные артисты России Евгений Князев и Сергей Мигицко, заслуженный артист РФ Александр Маршал, заслуженная артистка РФ Олеся Железняк, «живой концерт» представят Антон и Виктория Макарские, а также солисты Большого театра Алексей Татаринцев и Агунда Кулаева, масштабное представление готовит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

Также в рамках духовно-просветительского проекта состоится торжественное открытие II международного студенческого лагеря, участниками которого станут 200 представителей молодого поколения из 13 стран: России, Кении, Малави, Конго, Бенина, Украины, Ирана, Китая, Нигерии, Эфиопии, Белоруссии, Казахстана, Латвии.

До официального открытия проекта, 10 июля, в лектории монастыря стартует международная научная конференция «Пути России», которая соберет ученых-достоевсковедов из России, Белоруси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Индии, Ирана, Бразилии, а в завершении «научного» дня пройдет торжественная церемония вручения ордена «Звезда Достоевского», учрежденного за пропаганду русской культуры.

Задача духовно-просветительского проекта — помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности.

Ожидаемое количество гостей проекта в 2025 году — до 30 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.