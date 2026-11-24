Жители Московской области с февраля 2026 года получили более 142 тыс. расшифровок анализов с помощью искусственного интеллекта в приложении «Добродел Здоровье». Сервис объясняет результаты исследований и формирует персональные рекомендации по выявленным отклонениям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сервис на основе искусственного интеллекта доступен жителям Московской области в приложении «Добродел Здоровье». Он интерпретирует результаты лабораторных исследований и помогает обратить внимание на показатели, требующие дополнительного внимания.

«Результаты анализов появляются в приложении «Добродел Здоровье» практически сразу после внесения в систему — там же можно быстро получить и расшифровку. С февраля этого года с помощью ИИ расшифровано более 142 тыс. анализов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Расшифровка носит рекомендательный характер и не заменяет приема у медицинского специалиста. Решение о необходимости лечения может принять только лечащий врач.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть в приложении вкладку с результатами лабораторных исследований. Система автоматически проанализирует данные. Бесплатно скачать «Добродел Здоровье» можно в магазине приложений своего устройства.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.