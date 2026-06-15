Жители Подмосковья прошли медосмотр в 21 парке региона

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Профилактический осмотр в парках Московской области за выходные прошли 275 жителей старше 18 лет. Выездные бригады врачей работали в 21 парке региона в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В прошедшие выходные жители Подмосковья старше 18 лет могли бесплатно проверить основные показатели здоровья во время прогулки в парке. Медицинские бригады принимали всех желающих без предварительной записи в 21 парке региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.