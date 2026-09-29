Жители Подмосковья почти 290 тыс раз закрыли больничные через МАКС

Жители Подмосковья с начала 2026 года почти 290 тыс. раз закрыли больничные через чат-бот в мессенджере МАКС. Для этого нужно пройти телемедицинскую консультацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут закрыть больничный лист на телемедицинской консультации через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС (https://max.ru/eregistratura_mo_bot). Для этого пациент должен быть прикреплен к поликлинике Минздрава Московской области.

«Для закрытия больничного листа в дистанционном формате пациенту необходимо лишь подключение к интернету. На телемедицинском приеме врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Московской области воспользовались этой функцией почти 290 тыс. раз с помощью чат-бота в мессенджере МАКС», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию в МАКС можно в несколько кликов. Ссылка для подключения сразу поступает в чат, а за два часа до приема приходит напоминание. Запись также доступна через приложение «Добродел:Телемедицина» и региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.