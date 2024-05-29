Жители Подмосковья оформили почти 110 тыс справок онлайн с начала года

Жители Московской области в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» могут заказать онлайн 9 видов медицинских справок. Так, с начала года жители региона оформили почти 110 тыс. справок онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Теперь можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у, необходимую абитуриентам, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, справку для детского лагеря — 079/у, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.

«Получать справки в электронном формате намного удобнее и занимает меньше времени. Всего с начала года было оформлено почти 110 тыс. медицинских справок, а самой популярной из них стала выписка из амбулаторной карты», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные медицинские документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.