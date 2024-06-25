Жители Подмосковья оформили онлайн около 150 тыс медсправок с начала года

В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Московской области могут получить ряд медицинских справок онлайн. На сегодняшний день можно заказать 9 видов справок. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, справка для детского лагеря — 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

«Для удобства жителей 9 видов справок были переведены в онлайн формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тыс. медицинских справок», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, детского лагеря, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.