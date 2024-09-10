Жители Подмосковья оформили около 270 тыс медсправок онлайн с начала года

Жители Московской области могут заказать 9 видов медицинских справок. Так, с начала года жители региона оформили около 270 тыс. справок онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». С начала года оформлено почти 270 тыс. медицинских справок», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные медицинские документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.