Жители Подмосковья могут записаться к врачу через цифровые сервисы

Пациенты в Московской области могут онлайн управлять записью к врачу, получать дистанционные консультации и просматривать электронную медицинскую карту, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись можно в мобильном приложении «Добродел», на портале «Здоровье» или через чат-бот Денис в МАКС.

Если после приема нужно уточнить информацию, пациент может воспользоваться телемедицинской консультацией. Запись доступна через портал, по телефону 122, через чат-бот Денис и в приложении «Добродел:Телемедицина».

Электронная медицинская карта позволяет пациенту и врачу просматривать сведения о приемах, назначениях, анализах и проведенных исследованиях. Цифровые сервисы помогают получать медицинскую помощь и управлять записями без лишних визитов в поликлинику и оформления бумажных справок.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.