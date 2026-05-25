Жители Подмосковья могут онлайн записаться к дерматологу диспансера

Жители Подмосковья могут самостоятельно записаться на прием в Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер через региональный портал госуслуг «Здоровье». Онлайн-запись доступна для профилактики рака кожи и консультаций специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак кожи остается одним из самых распространенных видов злокачественных опухолей. К факторам риска относятся частое пребывание под ультрафиолетовым излучением, использование солярия, светлая кожа, большое количество родинок и наличие случаев заболевания у близких родственников. Врачи рекомендуют своевременно проходить онкоскрининг кожи.

Чтобы записаться на прием, необходимо войти в личный кабинет на региональном портале госуслуг «Здоровье», выбрать специализацию «Дерматовенерология» и найти нужный филиал диспансера. Далее следует выбрать врача, свободную дату и время, после чего подтвердить запись.

«Дерматолог — это специалист узкого профиля, но в целях профилактики рака кожи у нас реализована возможность записаться на прием самостоятельно. Также эта функция доступна пациентам, которые уже состоят на диспансерном учете в филиале учреждения», — отметил заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев.

Специалисты подчеркивают, что при появлении необычного новообразования или резком изменении родинки необходимо как можно быстрее обратиться к дерматологу. При необходимости врач направит пациента к онкологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.