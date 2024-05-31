Жители Подмосковья 1–2 июня смогут проверить свое здоровье в парках региона

В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. В ближайшие выходные, 1–2 июня, жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона. Мероприятие пройдет в парках 33 горокругов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.