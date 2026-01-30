Жители Островцов смогут получать качественную медпомощь в новой поликлинике

В поселке Октябрьский готовится к открытию поликлиника на 500 посещений в смену, уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил во время встречи с жителями в формате выездной администрации. Она состоялась 29 января в Островецкой школе (ул. Подмосковная, д. 5).

«Современная поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену взрослых и на 150 — детей. Получать медицинскую помощь в ней смогут жители Октябрьского, а также Островцов, Михнево, Верхнее Мячково и Сельцо — всего около 40 тысяч человек», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В медучреждении будут трудиться порядка 130 медиков. В поликлинике разместятся женская консультация, отделения функциональной диагностики, физиотерапии, своя лаборатория и дневной стационар. Появятся КТ, МРТ, рентген, УЗИ эксперт-класса, кардиограф, маммограф, флюорограф. Пациентов будут принимать инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры и другие специалисты. Появится стоматология, урология и ЛФК.

На встрече с жителями обсудили и вопросы развития Островцов.

«В Островцах нам многое удалось сделать в прошлом году в рамках губернаторских программ и Народной программы „Единой России“. По просьбам жителей запустили два новых автобусных маршрута: № 80к в Сельцо и № 22 в Верхнее Мячково. Построили долгожданные тротуары в Островцах и Сельцо. Очистили Баулинский пруд и Островецкое озеро», — подчеркнул Владимир Волков.

Жителей также интересовали планы по ремонту дорог и благоустройству дворов в 2026 году. В ближайшее время перечень работ будет опубликован на сайте администрации.

В завершении встречи Владимир Волков поблагодарил жителей за неравнодушие и конструктивный диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.